Puglia, anno record per i trapianti di organo

BARI - Il 2019 è stato un anno record in Puglia per i trapianti di organo: 71 di rene, 23 di fegato e 6 di cuore, il numero più alto di trapianti negli ultimi 15 anni e il numero più alto di quelli di rene da vivente (20) dal 1992, anno di apertura del Centro Regionale Trapianti Puglia, che ha diffuso una nota in vista dell’evento «Chi dona vive 2 volte" domani al Teatro Piccinni di Bari. Con i 103 trapianti del 2019, sono stati eseguiti più di 2000 trapianti dal 1992 ad oggi in Puglia.

Domattina, dalle 9 alle 13, al Teatro Piccinni saranno protagonisti di questa giornata «di ringraziamento» non solo i pazienti ma le famiglie dei donatori, con i rappresentanti delle associazioni, gli operatori sanitari, i medici, gli autisti delle strutture sanitarie e anche i chirurghi, i direttori delle Asl e delle unità complesse di rianimazione della regione. Si tratta di una festa, spiega la nota, «per celebrare il mondo dei trapianti di organo, una terapia straordinaria che dimostra ogni giorno che passa la grande capacità della sanità pugliese di sapere far fronte con successo ad una pratica medica che coinvolge una squadra organizzativa complessa e richiede un livello di qualità di alto valore professionale».

Eppure «bisogna fare di più - sottolinea il coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Loreto Gesualdo - soprattutto nella diffusione del messaggio sulla Donazione che deve coinvolgere l'intera rete. A partire dagli stessi cittadini, i quali attraverso la dichiarazione di volontà espressa in vita al momento del rinnovo della carta di identità in Comune compiono la scelta silenziosa di donare la vita all’Altro e di vivere due volte. Ecco perché questa volta pensiamo sia giusto coinvolgere quei sindaci i cui Uffici anagrafe hanno giocato un ruolo determinante nel sensibilizzare i cittadini affinché dichiarino la propria disponibilità al Dono degli organi». Al Piccinni i sindaci che più hanno contribuito riceveranno un riconoscimento.