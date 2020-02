Regionali Puglia, Emiliano: disponibile a incontrare Renzi

«Sedersi al tavolo con Italia Viva? Ci mancherebbe, sono disponibile». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la trasmissione L'aria che tira in onda su La7, rispondendo alla domanda se è ancora possibile un accordo con il partito di Matteo Renzi alle prossime Regionali. Renzi ha più volte ribadito che in Puglia presenterà una lista e un candidato alternativo ad Emiliano. Il governatore uscente è stato invece confermato candidato dalle primarie, cui Italia Viva non ha partecipato. «Non ho alcun motivo personale - ha spiegato Emiliano - per non incontrare Renzi e trovare un punto di collegamento. Io ho sostenuto Renzi durante la campagna elettorale alle Politiche».

Tra i possibili candidati di Italia Viva si fa anche il nome della ministra pugliese alle Politiche agricole, Teresa Bellanova: «Sono disponibile a incontrare Teresa Bellanova. Teresa non ha alcun motivo personale nei miei confronti», ha detto ancora Emiliano che, però , ha anche evidenziato le ragioni di attrito con l’ex premier su alcuni temi: «Lo scontro politico tra me e Renzi - ricorda - si è consumato, ad esempio, sulla decarbonizzazione dell’Ilva». «Io ho combattuto la sua idea e ora ho convinto il premier Giuseppe Conte a decarbonizzare l’Ilva e Renzi è dentro il governo Conte bis, quindi condivide».

Le accuse della Bellanova sul trasformismo

«Io trasformista? Non ci sono state aperture particolari a destra, il programma di governo della Regione Puglia è il più di sinistra che esista». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la trasmissione L’aria che tira in onda su La7. «Poi - ha aggiunto Emiliano - è vero che ci sono tanti pugliesi di destra che, però, quando votano i sindaci e il presidente della Regione votano a sinistra. Forse dipenderà dai programmi che proponiamo e dalla qualità dei candidati».