Arpal, Cassano salvo per un voto dalla decadenza

BARI - Per un solo voto il consiglio regionale pugliese ha respinto la mozione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Ventola per chiedere la decadenza immediata del commissario straordinario di Arpal, l’agenzia regionale per le politiche lavorative, Massimo Cassano. La votazione, avvenuta a scrutinio segreto, è terminata in parità, 22 favorevoli e 22 contrari. Sette consiglieri della maggioranza di centrosinistra hanno votato a favore della mozione di Fratelli d’Italia. «Obiettivo dell’emendamento - ha spiegato Ventola in Aula - era la decadenza immediata del commissario straordinario» con la nomina di un direttore generale.

Il «blitz» dell’opposizione, però, è fallito per un solo voto. Massimo Cassano, ex Forza Italia, ha ottenuto lo scorso gennaio una proroga di sei mesi del suo incarico come commissario straordinario di Arpal.