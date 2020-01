Incontro in corso a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto

È in corso a Palazzo Chigi un incontro sull'ex Ilva e sul piano del governo per la città di Taranto. Con il premier Giuseppe Conte sono presenti il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il ministro per il Sud Peppe Provenzano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco e l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.