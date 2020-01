Puglia, 56 nuove leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2019

BARI - Sono state 56 le nuove leggi approvate dal consiglio regionale nel corso del 2019, 20 le mozioni discusse su 73 presentate e 301 le interrogazioni presentate. I dati emergono dal report elaborato dalla sezione "Assemblea e commissioni permanenti». Delle 56 leggi approvate, sono 28 quelle derivanti da iniziative legislative presentate nel corso del 2019 stesso: 17 d’iniziativa della giunta regionale, 10 dei consiglieri regionali ed una d’iniziativa popolare (la legge sull'invecchiamento attivo, dalla raccolta di firme dei cittadini promossa da Cgil-Cisl-Uil). Complessivamente i progetti di legge depositati sono stati 283, distinti tra 232 disegni di legge della Giunta Regionale (216 per riconoscimento di debiti fuori bilancio, accorpati in un unico provvedimento o dichiarati decaduti) e 51 proposte di legge di consiglieri regionali. Di queste, 29 a firma di esponenti della maggioranza, 17 delle minoranze e 6 bipartisan. Delle 301 interrogazioni depositate (275 dalle minoranze e 26 dalla maggioranza) 22 hanno ricevuto risposta scritta, 20 sono state svolte in Aula, 8 dichiarate decadute e 6 superate. Presentate 2 interpellanze, nessuna discussa in Consiglio.