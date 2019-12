Incidente sulla Ragusa-Mare: scontro tra 2 auto, muore militare 22enne di Valenzano

BARI - Incidente mortale nella notte tra Natale e Santo Stefano, sulla sp 25 Ragusa-Marina di Ragusa: due auto si sono scontrate causando la morte di un 22enne di Valenzano, militare dell’esercito di stanza a Pozzallo. Il giovane, Vincenzo Memola, viaggiava nel sedile del passeggero a bordo di una Focus, condotta da un 23enne di Gela, che a seguito dell’impatto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Ancora da accertare le cause dell'incidente: a scontrarsi due auto una Ford Focus ed una Ford C-Max.

Feriti lievemente i quattro occupanti della C-Max. Lo scontro si è verificato intorno alle 4,30 al rientro da una serata di festa, che i giovani avevano trascorso nei locali della zona. Sul posto, oltre ai carabinieri di Ragusa che hanno effettuato i rilievi di rito e che dovranno stabilire eventuali responsabilità, anche i vigili del fuoco e i mezzi del 118, che si sono occupati del trasporto dei feriti in ospedale. Da accertare la dinamica: la C-Max procedeva da Marina di Ragusa in direzione Ragusa, mentre gli inquirenti dovranno cercare di accertare con esattezza quale fosse il senso di marcia della Focus. Il magistrato di turno, sostituto procuratore della repubblica di Ragusa, Monica Monego, ha disposto il sequestro dei mezzi, come da prassi.