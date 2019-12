Treni, completati i lavori di raddoppio sulla tratta Bari-Taranto

BARI - Completati i lavori per il raddoppio della tratta Bari - Bitetto, linea Bari - Taranto. La nuova linea, assieme alle nuove fermate di Modugno e di Bari Villaggio del Lavoratore, sarà attivata non appena l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) rilascerà l’Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS). A causa dello slittamento dell’attivazione, inizialmente prevista per il 15 dicembre, a partire da domenica 15 e fino al 22 dicembre i treni regionali e della lunga percorrenza che percorrono la linea Bari – Taranto registreranno lievi variazioni - nell’ordine di 10 minuti - rispetto all’orario ufficiale, in vigore proprio da domenica e disponibile sui canali di vendita e di informazione dell’impresa ferroviaria. Dal 23 dicembre anche l’orario ufficiale sarà adeguato. Fino all’attivazione del raddoppio, i treni regionali continueranno ad effettuare fermata a Modugno città.