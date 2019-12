Venti di burrasca su tutta la Puglia: scatta allerta arancione fino a domani

La Protezione Civile della Puglia ha diffuso un'allerta meteo arancione per vento forte dalle 18 di oggi, venerdì 13 dicembre, per le successive 24-30 ore. Sono previsti venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta, su tutto il territorio regionale, con forti mareggiate lungo le coste esposte. Il peggioramento delle condizioni meteo è dovuto al sopraggiungere di una perturbazione atlantica che produrrà una decisa intensificazione dei venti di maestrale.

Per il momento le raccomandazioni utili sono come sempre quelle di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti, anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri; evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate, a causa della possibile rottura di rami; prestare particolare attenzione alla guida perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta; prestare particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all'uscita dalle gallerie e nei viadotti; sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, decorazioni natalizie, ecc.).