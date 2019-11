In Puglia e Basilicata sciolta seduta Consiglio: manca il numero legale

La seduta del Consiglio regionale della Basilicata, che si stava svolgendo a Potenza, è stata sciolta per la mancanza del numero legale: il presidente dell’assemblea, Carmine Cicala, ha registrato la mancanza del numero necessario di consiglieri in aula nel corso della votazione sul rendiconto dell’Alsia.

All’inizio della seduta, Cicala ha ricordato le vittime del terremoto del 23 novembre 1980, e la giornata internazionale sulla violenza contro le donne. Successivamente, è iniziata la votazione sui singoli articoli del rendiconto dell’Alsia. Durante la votazione sull'intero testo, è stata registrata la mancanza del numero legale: i consiglieri di minoranza presenti hanno chiesto al presidente dell’assemblea di chiudere la votazione dopo il tempo previsto, o avrebbero abbandonato l'aula. Nell’ordine del giorno era anche prevista una relazione del presidente della Regione, Vito Bardi, sull'inizio delle attività estrattive della Total a Tempa Rossa.

Stessa cosa è accaduta in Puglia: l’assemblea del Consiglio regionale pugliese, riunita per la votazione del «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018» e assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, è stata sospesa dal presidente del consiglio, Mario Loizzo, per assenza del numero legale.

Al momento di votare il primo articolo del Rendiconto in Aula erano presenti 23 consiglieri, mentre il numero minino è di 26. La seduta è cominciata con tre ore di ritardo.