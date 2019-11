Regionali, Amati e Italia Viva sfidano Emiliano. M5S, ticket Lezzi-Laricchia. Lega si mobilita

Fabiano Amati lancia la sfida alle primarie contro Michele Emiliano per la candidatura alle prossime elezioni regionali allargare la coalizione a quei partiti e movimenti politici che non stanno nelle primarie perché non vogliono sostenere Emiliano e il suo programma. «Alle primarie stiamo candidando una squadra, perché un uomo da solo è in cattiva compagnia, e un elenco di soluzioni. “Fuori il problema, dentro la soluzione”, non è uno slogan ma un metodo per aiutare le persone nelle loro sofferenze e nelle difficoltà. Assumere la responsabilità di una decisione, argomento per argomento, è stato il nostro metodo negli ultimi cinque anni, con iniziative anche vigorose»...

«Il nostro candidato non è Michele Emiliano». Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova, coordinatore nazionale di Italia Viva, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una convention di presentazione del partito a Lecce. «Il punto che si deve porre la politica in questa Regione - ha spiegato - è se c’è bisogno di continuità o di cambiamento...

Parte la mobilitazione della Lega, con i gazebo in tutte le piazze «contro il malgoverno di Emiliano». Il Carroccio punta a riempire almeno 25 piazze solo nella provincia di Bari, con una mobilitazione che vedrà militanti, dirigenti e parlamentari della Lega «in prima linea, contro il malgoverno della sinistra e di Michele Emiliano. Un disastro che non lascia indenne alcun territorio della nostra regione - dice Rossano Sasso, segretario provinciale della Lega, in una conferenza stampa al Comune di Bari - e nessun comparto»....

Si terranno questo fine settimana le riunioni territoriali che porteranno entro il 10 dicembre a formulare la proposta su programma, candidature e coinvolgimento della società civile per le elezioni regionali del 2020. Oggi e domani, Antonella Laricchia e Barbara Lezzi, rispettivamente referente regionale e parlamentare della campagna elettorale, insieme a consiglieri regionali, parlamentari, consiglieri comunali e sindaci incontreranno i cittadini di tutte le sei province pugliesi per confrontarsi con loro e raccogliere idee e proposte...

