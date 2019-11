Maltempo, Consiglio Puglia dà l'ok a mozione stato di calamità

BARI - Una mozione per il riconoscimento dello stato di calamità per le zone colpite dal maltempo degli ultimi giorni è stata approvata all’unanimità in apertura dei lavori del Consiglio regionale della Puglia. Il primo firmatario della mozione, condivisa dalla conferenza dei capigruppo, è il consigliere Mario Pendinelli (Gruppo Misto). Con la mozione si invita il Governo regionale ad attivare ogni iniziativa utile a sostenere l’azione di recupero dei danni provocati dalle avverse condizioni climatiche e dalle forti precipitazione che nei giorni scorsi hanno determinato ingenti danni in numerosi comuni pugliesi.

«Il Governo sta facendo un monitoraggio costante di tutte le zone colpite dal maltempo di queste ore, a partire da Venezia e Alessandria. Ho sentito il presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva, che mi ha aggiornato sulla situazione critica di gran parte del Salento. Affronteremo il tema nel Consiglio dei ministri di oggi, insieme alle altre istanze che ci stanno arrivando dai territori per rispondere tempestivamente all’emergenza e porre subito riparo ai danni subiti». Lo dichiara il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.