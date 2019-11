Xylella, Governo propone a Regione accordo per reimpianti

Il Governo ha proposto alla Regione Puglia un protocollo d’intesa con i ministeri per i Beni e le attività culturali (Mibact) e quello delle Politiche agricole per dare il via libera al reimpianto di ulivi resistenti o tolleranti nelle aree oggetto di estirpazione di piante infette da Xylella senza alcuna autorizzazione paesaggistica, con l'unico vincolo di rispettare muretti a secco, lame, pozzi. Lo aveva anticipato sabato scorso la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e lo ha comunicato ufficialmente il direttore del dipartimento regionale Agricoltura, Gianluca Nardone, durante l’audizione IV commissione consiliare sul tema: "Reimpianto ulivi e paesaggio».



Secondo quanto riferito da Nardone, nelle aree infette si potrà reimpiantare solamente ulivi, non altre specie arboree. Non ci sarà, quindi, nemmeno un nuovo provvedimento legislativo, come aveva chiesto la Regione Puglia, ma solo un accordo tra pubbliche amministrazioni di carattere amministrativo. Alla riunione della IV commissione non ha partecipato la Soprintendenza Belle Arti e paesaggio, facendo sapere con una e-mail di ritenere «irrituale» la convocazione «per mezzo stampa». Il presidente della IV commissione, Donato Pentassuglia, ha replicato durante la riunione che l’invito era stato trasmesso via Pec. Non era presente nemmeno il governatore, Michele Emiliano, impegnato in incontri sulla vicende dèex Ilva di Taranto.

Per Coldiretti Puglia, presente il presidente Gianni Cantele, questo protocollo d’intesa rappresenta «un buco nell’acqua». Polemico anche Adriano Abbate di Confagricoltura: «Vorrei ricordare alla Soprintendenza che in Italia esiste ancora la proprietà privata, le imprese agricole devono essere messe nelle condizioni di produrre». Per Giannicola D’Amato, Cia Puglia, "senza aver ricevuto il protocollo d’intesa e averlo potuto esaminare non è possibile esprimere un giudizio».