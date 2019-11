TARANTO - Oggi alle 17 i sindacati metalmeccanici incontreranno nello stabilimento siderurgico di Taranto l’amministratore delegato di ArcelorMittal Lucia Morselli. Lo si apprende da fonti sindacali a margine del consiglio di fabbrica unitario che si sta svolgendo alla presenza dei delegati di Fim, Fiom e Uilm. Il confronto era stato chiesto dalle stesse organizzazioni sindacali dopo la comunicazione dell’azienda che ha chiesto la rescissione del contratto di affitto finalizzato all'acquisto.

«Le cose - ha detto nel suo intervento Biagio Prisciano, segretario generale aggiunto della Fim Cisl di Taranto - possono cambiare da qui al pomeriggio e dalle notizie che giungeranno domani mattina, e trovo giusto che il sindacato debba ponderare le azioni». «Ho sentito anche la segreteria nazionale - ha concluso - abbiamo la necessità di capire cosa verrà fuori dai prossimi incontri».

CONTE: MITTAL RISPETTI IMPEGNI - «È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor Mittal». Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte aggiungendo che «hanno partecipato a una gara con evidenza pubblica e in Italia si rispettano le regole».

«Ci sono impegni contrattuali da rispettare e su questo saremo inflessibili, non si può pensare di cambiare una strategia imprenditoriale adducendo a giustificazione lo scudo o il non scudo penale che tra l’altro non è previsto contrattualmente». Così il premier Giuseppe Conte spiegando che «domattina incontreremo i vertici della proprietà». «Vorrei ricordare - ha aggiunto - che non stiamo parlando di un’acquisizione fatta tramite una vicenda di mercato, ma che c'è stata una procedura di evidenza pubblica, un’aggiudicazione all’esito di una gara ed è stato stipulato un contratto».

«I nostri interlocutori sono quelli che ci sono ora e che devono rispettare gli impegni contrattuali». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo a chi gli chiedeva conto di indiscrezioni su un coinvolgimento di Jindal - ex capocordata avversario di Arcelor-Mittal - da parte di Matteo Renzi. «E su questo che ci confronteremo - ha aggiunto - e pretendiamo che siano rispettati gli impegni per quanto riguarda le bonifiche ambientali che sono un tassello fondamentale della complessa strategia industriale per quella comunità e per quel polo industriale».

Al governo «preme» che all’ex Ilva di Taranto sia «non solo assicurata la continuità degli investimenti produttivi, ma sia rispettato assolutamente il livello occupazionale». Inoltre, «pretendiamo che siano rispettati gli impegni per quanto riguarda le bonifiche ambientali», ha aggiunto Conte. «Faremo di tutto per difendere questi investimenti produttivi e questa comunità di persone che lavorano anche nell’indotto».

CONSIGLIO FABBRICA: DOMANI PRESIDIO SOTTO DIREZIONE - È terminata poco fa la riunione del Consiglio di fabbrica Fim, Fiom, Uilm all’interno dello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto per fare il punto della situazione dopo la comunicazione di ieri da parte dell’azienda di rescindere il contratto per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate. I sindacati informano che «considerato che vi sono questioni aperte (nel pomeriggio l’incontro a Taranto con l’Ad Lucia Morselli e domani l'incontro con l’azienda convocato dal Presidente del consiglio Giuseppe Conte) si è deciso di dare vita ad un presidio domattina nei pressi della direzione, lasciando il Consiglio di fabbrica permanente».

LE PAROLE DEL MINISTRO COSTA - "Finchè tu rispetti il piano ambientale, non ti devi preoccupare di avere o non avere l'immunità penale. Arcelor Mittal lo sta rispettando, lo sta anticipando di poco, quindi l'immunità penale per l'aspetto ambientale non ha ragione di essere. Lo ha detto stamani a Ecomondo a Rimini il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "Per quanto riguarda il mondo dell'ambiente - ha aggiunto Costa -, Arcelor Mittal poco più di un anno fa firma liberamente un addendum al piano ambientale, e lo sta realizzando, anche con un minimo di anticipo. Non posso credere che una azienda di dimensioni planetarie come Arcelor Mittal fra un anno e l'altro cambia idea. Mi sembra molto originale. Quindi qual è la vera motivazione?". "Abbiamo fatto una riunione ieri fra ministri, poi giustamente il ministro Patuanelli è salito a Palazzo Chigi - ha detto ancora il ministro -. Ci sarà l'incontro a brevissimo fra Arcelor Mittal e il premier. È giusto che il premier abbia lui l'ultima parola sulla questione".

COCER: BENE CHE SIA STATA TOLTA IMMUNITÀ- «Anche i militari di Taranto vogliono respirare. In qualità di rappresentante anche dei circa 13.000 militari e rispettive famiglie di Taranto non posso che plaudire al decreto del Governo che toglie l’immunità penale e amministrativa alla società che è subentrata alla gestione dell’ex Ilva». Lo afferma in una nota Antonello Ciavarelli, delegato Co.Ce.R. della Marina militare, sottolineando che «i colleghi che operano in porto, non solo della Guardia Costiera ma anche della Guardia di Finanza, sono tenuti ad operare con mascherine e dispositivi per tentare di proteggersi come se fossero su Marte. Vi è una grande preoccupazione anche perché una sede della Guardia Costiera è all’interno dell’area Sin, esposta ai minerali».

Secondo Ciavarelli, «gli uffici, ma anche la mensa e gli alloggi, sono ancora aggrediti di polverino rosso cancerogeno e di carbone. Su tali questioni la Rappresentanza Militare a tutti livelli della Marina, ma anche della Guardia di Finanza ed importanti sindacati di Polizia come il Siulp, da anni denunciano lo stato di preoccupazione e disagio dei propri rappresentati».

Il delegato del Cocer si dichiara «perplesso per l'atteggiamento dei sindacati confederali in particolare dei metalmeccanici». «La chiusura dell’area a caldo, che non ha creato problemi ai genovesi - conclude - potrebbe essere una occasione per lo sviluppo di quelle aree da bonificare e trasformare in luoghi commerciali, agricoli, culturali e turistici. L’esperienza ce lo insegna».