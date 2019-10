San Severo, sabotaggi a cantine,: scatta la gara di solidarietà per salvare azienda

FOGGIA - L’attentato compiuto l'altra notte ai danni dell’Antica Cantina di San Severo (Foggia), dove ignoti hanno aperto i silos sversando nelle campagne oltre 25mila ettolitri di vino, ha «sconvolto la comunità di San Severo». Per questo il sindaco, Francesco Miglio, invita tutti i cittadini, domani alle ore 19.00, ad incontrarsi sul piazzale della cantina, in viale San Bernardino, per acquistare una bottiglia di vino: «un gesto di solidarietà - dice - e un forte segnale di sostegno». «Questo episodio è uno schiaffo violento alla gente perbene ed operosa di San Severo», conclude.

Quello di San Severo è il secondo attentato intimidatorio compiuto ai danni delle cantine del Foggiano. Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre scorsi, infatti, ignoti hanno sabotato i silos di un’altra azienda vinicola di Torremaggiore, provocando la fuoriuscita di 15mila ettolitri di vino.

LE INDAGINI - Potrebbero essere riconducibili - secondo gli investigatori - ad una presunta forma di concorrenza sleale tra viticoltori del Foggiano i sabotaggi dei silos della cantina sociale Antica Cantina di San Severo e della cantina Padre Pio di Torremaggiore che hanno portato allo sversamento nelle campagne di circa 40mila ettolitri di vino e mosto, causando un danno stimato in due milioni di euro.

Quella della concorrenza sleale tra viticoltori, originata da presunte ritorsioni sulle politiche dei prezzi praticate dalle due cantine ai produttori di uva è, al momento, una delle ipotesi investigative al vaglio degli investigatori che non escludono un possibile collegamento tra i due episodi, compiuto il primo la notte tra il 20 e il 21 ottobre e l’altro la notte precedente.

Nella giornata di ieri la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della cantina di San Severo ed ha ascoltato il titolare della cooperativa sociale. Mentre solo nella serata di ieri i titolari della cantina di Torremaggiore si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia. I due sabotaggi saranno al centro della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà domattina nella prefettura di Foggia.