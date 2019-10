Il Potenza batte il Catanzaro 2 a 0: ora è in testa al campionato

POTENZA - Il match tra Catanzaro e Potenza finisce con una sonora sconfitta per i calabri: 2 a 0 per il Potenza che ora è in testa al campionato del girone C. I padroni di casa reduci dalla sconfitta nel derby calabrese contro la Reggina non sono riusciti a riscattarsi. Reti al 38' e al 68' di Ferri Marini e di Ricci.

I lucani sono stati la grande sorpresa del torneo e sono in striscia vincente da quattro turni con solo due reti subite in nove partite.