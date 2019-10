Bari, auto si ribalta vicino il bar Riviera sul lungomare: 3 feriti

BARI - Incidente poco prima dell'alba sul Lungomare Nazario Sauro di Bari: un'auto si è ribaltata nelle vicinanze del bar Riviera. Tre persone sono rimaste ferite. Secondo quanto accertato dalla polizia locale il veicolo si sarebbe scontrato con un'altra auto, una Peugeot 207 e si sarebbe capottata finendo la sua corsa su un palo della pubblica illuminazione che durante l'impatto è stato divelto assieme ad alcuni arredi esterni del bar. A bordo della Opel Zafira c'erano 3 persone di età compresa tra i 20 e i 25 anni che sono state trasportate al Pronto Soccorso in codice rosso, per fortuna nessuna delle quali è in gravi condizioni. Dinamica ed accertamenti ancora in corso da parte della Polizia Locale.