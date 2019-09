«È stata dura, ma è andata»: Emma Marrone tranquillizza i fan

«Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre: è stata dura, ma è andata», con queste parole Emma Marrone su Instagram ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute, dopo le notizie di qualche giorno fa.

«Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto - scrive - Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene, Emma». Un messaggio di forza e di speranza da parte della cantante, che già qualche anno fa aveva dovuto combattere contro il cancro. Non è stato reso noto quale sia stato il problema che questa volta ha colpito l'artista salentina, a cui auguriamo una pronta e veloce guarigione!