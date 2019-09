Editoria, venerdì la «Gazzetta» insieme al «Sole 24 ore»

Venerdì la Gazzetta del Mezzogiorno sarà in edicola nei capoluoghi e nelle province di Bari, Bat, Brindisi e Lecce, in abbinamento con il Sole 24 Ore, al cui interno sarà presente l’inserto Rapporto Territoriale Sud.

L’abbinamento Gazzetta-Sole sarà obbligatorio per chi compra il Sole 24 Ore (al prezzo di 2,30 euro), opzionale per chi compra la Gazzetta (ovviamente il prezzo sale a 2,30 euro se l’acquirente della Gazzetta chiede anche l’abbinamento con il Sole 24 Ore).

L’iniziativa de Il Sole 24 Ore mira ad accendere i riflettori sui problemi e sui protagonisti delle macroaree che compongono l’Azienda Italia. Ogni settimana Il Sole 24 Ore presenta un Rapporto di 12 pagine su tutti i temi dei territori italiani: dai distretti produttivi alle novità imprenditoriali, dalle questioni del credito alle start up innovative. Il piano prevede periodiche uscite di rapporti regionali così suddivisi: Nordest, Nordovest, Lombardia, Centro e Sud.

Il venerdì è il giorno dedicato all’informazione locale. Venerdì prossimo tocca al Sud. Venerdì scorso era toccato al Nordovest. Gli altri rapporti sul Sud usciranno il 25 ottobre, il 22 novembre e il 20 dicembre. Non mancano negli inserti de Il Sole 24 Ore la denunce delle difficoltà che impediscono all’economia di crescere. Attenzione verrà riservata ai personaggi più autorevoli dell’ossatura industriale.