Puglia, treni a 50 all'ora: i soldi per i lavori usati per altro, indagini

I soldi per l’adeguamento alle norme di sicurezza c’erano. Ma i lavori non sono stati fatti in tempo. E così, dal 30 settembre 2016 sui binari delle ferrovie locali pugliesi si va rigorosamente a 50 km l’ora: tre anni di treni lumaca che danneggiano in primis tutti i pendolari e fanno emergere più di un interrogativo. Molto spesso quei finanziamenti destinati all’installazione dei sistemi di controllo del traffico sono stati dirottati su altri interventi, allo scopo di far crescere il numero dei passeggeri e - dunque - di far aumentare i ricavi dei concessionari.

