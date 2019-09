Ostuni, consigliere Lega deride immigrato su Instagram: l'ira di Emiliano

«Sulle menti più deboli le chiacchiere anti immigrazione producono mostri che dovrebbero scusarsi e togliersi dalla circolazione politica per qualche mese». Con queste dure parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha attaccato la consigliera della Lega di Ostuni (Br) Margherita Penta protagonista di un video che nelle scorse ore ha fatto il giro del web, salvo poi sparire dalla rete. Nella clip si vedeva lei in posa davanti al sagrato di una chiesa, e sullo sfondo un immigrato addormentato, forse svenuto.

Un selfie ben architettato, ma la ripresa è andata avanti con colonne sonore canzonatorie nelle Stories di Instagram, che hanno immortalato tutta la scena, compreso l'arrivo dei soccorsi, fino alla chiosa con lei che sorride mentre l'uomo giace a terra. Non sono mancate le reazioni dal web, in primis quella di Emiliano: il video è ormai sparito dalle Stories (che comunque "scadono" dopo 24 ore), ma i toni derisori non lasciavano molto spazio all'immaginazione.