Bisceglie incassa la prima sconfitta, ko anche il Monopoli

Nulla da fare per il Bisceglie nell’ostica trasferta al «Granillo» dove incassa tre reti. In difficoltà fin dalla partenza, i nerazzurri incassano in riva allo Stretto il primo kappaò stagionale al cospetto di un’avversaria destinata a risiedere nei quartieri nobili della classifica. L’indubbio spessore della Reggina, associato ad alcune sbavature difensive dei ragazzi di Vanoli, determinano il doppio vantaggio dei padroni di casa all’intervallo.

Nessun «effetto Scienza», a Monopoli. Ma solo per il risultato. Il Catanzaro riesce a sbancare il «Veneziani». Quasi con il minimo sforzo. Pochissimi tiri in porta, tanti momenti di studio e di poca brillantezza: la tipica partita di inizio stagione, insomma. E con altrettanto poco il Monopoli recrimina per non aver guadagnato almeno un punto incassando l'1-0 dal Catanzaro.

Ulteriori notizie e approfondimenti nell'inserto Sport + in edicola lunedì 9 settembre.