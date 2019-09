Maltempo in Puglia, Coldiretti: «Tra nubifragi e trombe d'aria gravi danni a colture»

BARI - In soli 7 giorni, dal 28 agosto, si sono abbattuti in Puglia 11 nubifragi, 2 trombe d’aria, un tornado e 3 grandinate, con bruschi choc termici. E’ quanto riferisce Coldiretti Puglia, sulla base della Banca dati europea sugli eventi estremi Eswd. Sono stati registrati nubifragi a Monte Sant'Angelo e Foggia, a Ruvo e Gravina di Puglia, a Martina Franca, a Francavilla Fontana, a Leverano, Lizzanello, Nardò, Galatina, Casarano e Ruffano; le 2 trombe d’aria a Ruvo e Nardò, il tornado a Galatina, le grandinate a Martina Franca, Castellaneta e Manduria, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. "A Francavilla è esondato il 'canale reale' in Contrada Fusi Pupini, di competenza del Consorzio di Bonifica Arneo - insiste il presidente di Coldiretti Brindisi, Filippo De Miccolis - allagando le campagne e arrecando gravi danni alle colture. Poi alberi in canali di scolo e canneti, e tombini ostruiti nelle aziende agricole, sono stati rilevati nei sopralluoghi della squadra tecnica di Coldiretti».