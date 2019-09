Matera, la sfida di Toti per centrodestra 4.0. «Forza Italia? E' finita»

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di «Cambiamo», il movimento politico che raccoglie i delusi di Forza Italia, domani (ore 19 in piazza San Francesco) darà il via da Matera al tour che lo porterà nelle principali città italiane.

Presidente non teme di aver scelto il momento sbagliato per «rompere» con Forza Italia?

Se si vota o meno il problema è soprattutto del Paese. Noi non abbiamo fretta con un obiettivo che è un po’ di lungo periodo per costruire quel pezzo che manca al centrodestra e che dovrà affiancare Lega e Fratelli d’Italia.

Forza Italia no?

No, oggi non è più attrattiva e in calo continuo. Perde voti anche quando Salvini...

