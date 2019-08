Scontro tra 2 auto sulla strada per Torre Canne: un morto e un ferito

BRINDISI - Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla statale 379 in località Torre Canne, provocando la chiusura temporanea di una corsia in direzione Brindisi, con il traffico rallentato, indirizzato sulla sola corsia di sorpasso. Per ripristinare l’intero flusso stradale è intervenuto personale dell’Anas (Gruppo Fs Italiane), che ha diffuso una nota.