Altamura, cade a causa della pioggia: morto motociclista di 39 anni

BARI - Incidente sulla provinciale 27, nel territorio di Atamura: perde la vita un motociclista di 39 anni. Il centauro, originario di Genzano della Lucania, in provincia di Potenza, stava viaggiando con un gruppo di amici. lui era solo in sella alla moto, è caduto probabilmente a causa della pioggia che aveva reso viscido l’asfalto. Quando è arrivato il 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Ferito un altro centauro, anche lui scivolato nella stessa zona.