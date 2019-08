JovaBeachParty a Policoro, è polemica: droga al concerto e trasporti inefficienti

MATERA - Circa cento grammi di droga (tra cocaina, hascisc e marijuana), cinque pasticche di ecstasy e 20 spinelli preconfezionati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei servizi di controllo predisposti ieri in occasione della tappa di Policoro (Matera) del «Jova Beach Party». Inoltre una persona è stata denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e altre 45 sono state segnalate alle competenti Prefetture per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.

Durante i controlli le Fiamme Gialle hanno sequestrato anche 161 capi contraffatti (magliette, bandane e cappellini) con il logo del tour estivo di Lorenzo Jovanotti: tre persone sono state denunciate per aver commercializzato prodotti con marchi falsi.

Intanto alcuni utenti si sono lamentati dei trasporti messi a disposizione per rientrare dalla spiaggia dove si è tenuto il concerto, come documentano le immagini non vi erano transenne per regolare il flusso di gente verso le navette. «È una vergogna - ci scrive una lettrice su Facebook - guardate quanta disorganizzazione all'uscita del concerto di Jovanotti. Nessuna transenna, nessuna indicazione di dove caricavano le persone (andava tutto a discrezione dell'autista)».