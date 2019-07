Caporalato, Emiliano inaugura foresteria per 400 braccianti

Siamo ad una svolta: queste sono foresterie per lavoratori in agricoltura. A noi non interessa da dove vengono, chi sono, di cosa si occupano. A noi interessa che queste persone vogliano lavorare per la nostra agricoltura e qui troveranno, grazie alla Regione Puglia, allo Stato, un luogo dignitoso dove poter vivere ed essere seguiti da un punto di vista sanitario, come prevedono le leggi della Regione Puglia».

Così il governatore Michele Emiliano ha inaugurato - Casa Sankara Centro Stefano Fumarulo - la Foresteria per l’accoglienza dei lavoratori migranti che si trova lungo la statale 16 a San Severo, nel Foggiano. La struttura, realizzata dalla Regione Puglia nell’ambito del Pon Legalità, prevede 400 posti letto con servizio mensa, moduli abitativi climatizzati e servizi igienici.

«Questo - ha precisato Emiliano - è un modo per dare alle colture agricole pugliesi la dignità della produzione fatta in modo legale, perché per essere presenti nella comunità internazionale, per vendere i nostri prodotti dobbiamo produrli in modo umanamente sostenibile. Tutto ciò che è frutto di abuso, di prepotenza, di mafia che soffoca i diritti umani, non può essere venduto in un Paese civile. Senza questi lavoratori l'agricoltura pugliese non esisterebbe».