Lecce, malore per l'ex patron Giovanni Semeraro: ricoverato

Un malore e poi il trasporto immediato al Pronto Soccorso del Vito Fazzi. L’ex presidente dell’Unione sportiva Lecce, Giovanni Semeraro, è stato ricoverato in cardiologia nel nosocomio leccese, dopo essere giunto domenica sera nel reparto d’emergenza per uno scompenso cardiaco.

I medici che gli hanno prestato le prime cure hanno subito accertato la gravità della situazione e per questo motivo si è reso necessario trattenerlo in reparto. Fonti della Asl hanno fatto sapere che Semeraro è stato poi sottoposto a dialisi, una prassi terapeutica per i pazienti che soffrono di insufficienza renale. In questo caso, i sanitari, considerata la complessità del quadro clinico, non hanno sciolto la prognosi, che rimane tuttora riservata.

I familiari hanno trascorso tutta la giornata accanto all’ex presidente del Lecce, seguendo l’evolversi della situazione ed hanno preferito affidarsi al riserbo sulla situazione.

L’imprenditore, di 83 anni, già azionista di maggioranza della Banca del Salento - poi trasformata in Banca 121 fino al passaggio al Monte dei Paschi di Siena - è da sempre un appassionato tifoso del Lecce, che ha acquistato nel 1994, divenendone presidente (a lui si sono avvicendati anche i figli Rico e Pierandrea).

Nel 2001, poi, Giovanni Semeraro ha lasciato la società, affidandone le quote alla famiglia Tesoro.

Ma pur passando il testimone, l’ex patron del Lecce calcio non ha mai messo da parte la passione per i colori giallorossi, seguendo da vicino la squadra nel suo percorso attraverso la serie C e la serie B, fino ai più recenti exploit del club sotto la presidenza di Saverio Sticchi Damiani. Non ha mancato, infatti, di essere presente al Via del Mare lo scorso 11 maggio per l’ultima partita di serie B contro lo Spezia, che ha regalato al Lecce l’approdo nella massima divisione.