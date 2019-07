Estate ad Alberobello, i trulli si accendono in onore di Leonardo da Vinci

ALBEROBELLO - L’estate nella città dei trulli prende vita con un cartellone di eventi di altissima qualità che non mancheranno di intrattenere i sempre numerosissimi turisti presenti in loco, ma anche di fare da attrattore per i vacanzieri affamati di movida.

Il «Trulli Viventi – Summer 2019» si apre con la sempre suggestiva accensione Summer Lights Festival, venerdì 5 luglio. Le luci sui trulli illumineranno tutta la zona Monti, il Trullo Sovrano e il Belvedere fino a fine estate. Ogni sera le caratteristiche abitazioni di forma conica della città patrimonio dell’Unesco si accenderanno in un tripudio di colori e giochi di luce che renderanno ancora più magica le atmosfere di questa calda estate.

«Il Summer lights è uno degli eventi clou di “Trulli Viventi – Summer 2019” – spiega l’assessore al turismo, Antonella Ivone -.

L’illuminazione sui trulli è realizzata dal Comune in collaborazione con Engie, l’azienda che dal 1° aprile 2018 gestisce il servizio di pubblica illuminazione di Alberobello. Anche per questa estate abbiamo voluto il “Summer lights” perché è un punto di forza del nostro calendario di eventi. L’anno scorso – Prosegue l’assessore - le installazioni luminose furono dedicate a Klimt, quest’anno invece celebreremo il genio di Leonardo, le cui opere appartengono al mondo proprio come i nostri trulli. Grazie a questa iniziativa le serate di Alberobello saranno ancora più speciali e le luci faranno da cornice unica e speciale alle tante manifestazioni che sono in programma fino a settembre, affinché davvero i trulli possano vivere ogni giorno e far innamorare sempre di più i tanti visitatori che ci onorano della loro presenza».

Tra gli ospiti di punta dell’estate negli innumerevoli appuntamenti in programma, spiccano gli artisti di grido del mondo della musica e del cinema: Rossana Casale il 10 luglio; l’attore Dino Abbrescia il 7 agosto; Paola Turci il 17 agosto e Michele Placido il 28 agosto. Dall’1 al 4 agosto, immancabile l’appuntamento con le danze tradizionale e la 36^ edizione del festival folkloristico.

Per la gastronomia restano imperdibili gli appuntamenti con il panino «Pasqualino Gourmet» dal 9 al 12 agosto; a tavola con la storia il 16 agosto e Birra tra i Trulli dal 17 al 25 agosto.

A chiudere il cartellone stivo sarà il cantante Bungaro il 4 settembre in Piazza Sacramento.