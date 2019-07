Giustizia svenduta, Csm rimuove da magistratura ex pm Trani Savasta

BARI - La Sezione disciplinare del Csm ha rimosso dalla magistratura l’ex pm di Trani Antonio Savasta, che era stato intanto trasferito al tribunale di Roma e a gennaio era finito agli arresti domiciliari. La drastica condanna si riferisce a false attestazioni fatte davanti a un notaio, con riferimento alla realizzazione di una piscina in una masseria, «in assenza di titolo abitativo». Una vicenda per la quale Savasta era già stato condannato in sede penale a 2 mesi reclusione.