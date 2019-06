Vela, domani la Brindisi-Corfù con oltre 100 imbarcazioni

BRINDISI - Parte domani a mezzogiorno la 34/a regata velica Brindisi-Corfù, con oltre 100 imbarcazioni iscritte alla gara, che cominceranno a lasciare gli ormeggi alle 10 del mattino.

Per l’occasione, sul porto pugliese ci sarà un doppio sorvolo delle Frecce Tricolori, un quarto d’ora prima del via. Saranno visibili dal lungomare di Brindisi, dove le barche sfileranno per raggiungere la linea di partenza, fissata nel porto medio, e dalla diga di Punta Riso, dove si potrà ammirare lo spettacolo della partenza.

La competizione terminerà come sempre nell’isola greca, dopo un percorso di oltre cento miglia. A Corfù saranno stilate le diverse classifiche in tempo compensato e saranno proclamati i vincitori.