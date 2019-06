Soldi in cambio di voti a Bari, Decaro: «Ho portato cittadino a denunciare»

BARI - «Da candidato e da sindaco ho invitato tutti i cittadini a denunciare senza paura casi di compravendita di voti. Mi sono offerto personalmente di accompagnarli dalle forze dell’ordine nel caso avessero anche solo dei sospetti. E dopo averlo detto, l’ho anche fatto. Ho accompagnato un cittadino a denunciare in mia presenza i fatti di cui era venuto a conoscenza in circostanze diverse». Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, riferendosi all’inchiesta su episodi di voto di scambio alle comunali.

«L'ho fatto - ha aggiunto - perché credo nel valore sacro del diritto di voto come pilastro della vita democratica di una comunità». «Su questi temi - conclude - non esistono appartenenze politiche, né calcoli di convenienza elettorale, né tattiche che tengano. La libertà e la democrazia non sono valori negoziabili. Mai».

Secondo indiscrezioni giornalistiche - l’ultima pubblicata oggi dal Corriere del Mezzogiorno - ci sarebbero quattro persone indagate dalla procura di Bari per episodi di voto di scambio. Si tratterebbe di quattro candidati, due scesi in campo con liste legate al candidato del centrodestra, Pasquale Di Rella e due collegate al sindaco uscente e riconfermato, Decaro.