Migranti, in 10 soccorsi al largo di Otranto su barca in avaria

LECCE - Un gruppo di dieci migranti a bordo di una piccola imbarcazione in avaria, dotata di due motori da 225 cv, è stato soccorso nel pomeriggio da unità navali della Guardia di Finanza al largo di Otranto. Si tratta di 8 iracheni, un siriano e un turco. I migranti, fatti salire a bordo di una motovedetta della gdf, sono stati condotti nel porto di Otranto dove sono stati accolti dagli operatori della Croce Rossa e visitati dal medico Usmaf. Sono tutti in buone condizioni di salute sebbene stremati per la traversata. Al vaglio degli inquirenti la posizione di un presunto scafista.