Elezioni, domenica i ballottaggi in 13 comuni: le sfide di Foggia e Potenza

Puglia e Basilicata si preparano a tornare al voto per i ballottaggi domenica 9 giugno. Due i capoluoghi chiamati al voto, Foggia e Potenza. A Foggia la sfida è tra il candidato sindaco del centrodestra, l’uscente Franco Landella, a presidio dell’ultima roccaforte del centrodestra in Puglia, e Pippo Cavaliere, ingegnere, presidente della Fondazione antiusura, già vicesindaco con precedenti amministrazioni guidate dai sindaci Chirolli (pentapartito) e Mongelli (centrosinistra). Per la prima volta dopo vent’anni, un sindaco uscente, Landella, punta alla riconferma. Al primo turno Franco Landella ha chiuso con 36400 voti, pari al 46,11%. Quasi 10mila voti in meno (26613) per Pippo Cavaliere, arrivato al 33,71%.

Mario Guarente (Centrodestra), 36 anni, assicuratore, e Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile), 62 anni, docente universitario. Si parte da una base che vede Guarente in netto vantaggio: al primo turno, infatti, il candidato del Centrodestra ha totalizzato 18.004 voti, pari al 44,73 per cento, mentre Tramutoli si è fermato a quota 11.034 preferenze (27,41 per cento).

Oltre alle sfide di Foggia e Potenza, sono molteplici le contese sul territorio pugliese cui è necessario sommare, nel Potentino, il caso Banzi, paesino lucano dove si è realizzato un perfetto pareggio fra i due contendenti. Di seguito l’elenco suddiviso per province:

BARI - Nel Barese, in rigoroso ordine alfabetico, è Corato il primo Comune al ballottaggio. A contendersi Palazzo di Città il conservatore Pasquale D’Introno e il civico Claudio Amorese. In partenza, percentuali piuttosto basse: 17,29% per il primo e 16,93% per il secondo. A Putignano, invece, si giocano la partita Marco Galluzzi, espressione del centrodestra e forte di un 34,68% di consensi al primo turno contro la civica Luciana Nenna (18,15%), Chiude l’elenco Rutigliano dove Giuseppe Rocco Poli, sostenuto da cinque civiche (30,49%) sfida Giuseppe Valenzano di centrosinistra in vantaggio con il 34,92%.

brindisiIl testa a testa toccherà qui solo due città: Mesagne e Ostuni. Nel primo caso, la contesa vede opposti Toni Matarrelli, civico, che ha conquistato il 47,18% dei voti al primo turno e Rosanna Saracino di centrosinistra che parte dal 28,06%. A Ostuni Domenico Tanzarella, socialista, alla guida di un centrosinistra senza Pd, con il 42,93% del primo turno, parte in vantaggio contro Guglielmo Cavallo (32,33%), espressione del centrodestra.

FOGGIA - Quattro le città al ballottaggio. A San Severo in scena la contesa fra Maria Anna Bocola (37,40%), sostenuta dal centrodestra al completo, e il progressista Francesco Miglio che, al primo turno, ha incassato il 30,69% dei voti. Di appena nove voti, invece, la «distanza» iniziale, ad Orta Nova, tra Domenico Lasorsa (23,46%) e Antonio Di Carlo (23,37%). Entrambi i candidati sono espressione del civismo locale. Infine, a San Giovanni Rotondo partita classica, centrodestra contro centrosinistra: da una parte Giuseppe Mangiacotti (40,32%), dall’altra Michele Crisetti (32,24%). Infine, Torremaggiore. Qui partono in vantaggio i progressisti guidati da Emilio Di Pumpo (38,14%). Proverà a ribaltare il risultato il conservatore Leonardo De Vita (20,26%).

LECCE - In Salento al voto il solo comune di Copertino. A Sandra Schitto di centrosinistra (33,86%) si oppone il civico Vincenzo De Giorgi (26,83%).

BASILICATA - La Basilicata, esclusa la partita nel capoluogo regionale, non dovrebbe ospitare altre contese (il ballottaggio scatta solo nelle comunità con più di 15mila abitanti). E, invece, ecco verificarsi il caso - non unico, ma certamente insolito - del piccolo paese di Banzi, nel Potentino. I due sfidanti al primo turno, Giuseppina Duca (Cambiamo Banzi) e Pasquale Caffio (Uniti per Banzi) hanno incassato esattamente lo stesso numero di voti: 447 per parte, dunque il 50% esatto. Da cui, la necessità di tornare alle urne per decretare il vincitore. Stessa sorte è toccata al comune irpino Castel Baronia e al lombardo San Zenone al Lambro.