Mafia, preparavano agguato contro clan rivali: 8 arresti tra Puglia e Milano. In manette anche il boss Gallone

FOGGIA - I carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Bari, stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto pregiudicati accusati di detenzione e porto di armi, aggravati dallo scopo di avvantaggiare la propria compagine mafiosa. L’operazione sta interessando i territori di Trani, Milano e Trinitapoli, dove è recentemente tornata ad infiammarsi la sanguinosa faida tra i due schieramenti che si contendono il controllo delle attività illecite dell’area. Le armi - secondo chi indaga - sarebbero servite per l’eliminazione fisica di alcuni appartenenti al clan contrapposto. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata alle 09.30 in Procura a Bari.

È stato catturato a Milano Giuseppe Gallone, ritenuto dagli inquirenti reggente dell’omonimo gruppo criminale di Trinitapoli, raggiunto da una misura cautelare all’alba, insieme ad altre sette persone in una operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Foggia coordinati nelle indagini dai magistrati della Dda di Bari.

Il pregiudicato, rilevano gli investigatori, si nascondeva nel capoluogo lombardo per sfuggire a eventuali rappresaglie del clan rivale. Secondo quanto trapelato al momento, i Carabinieri hanno evidenziato fortissimi legami tra il clan Gallone di Trinitapoli e la batteria malavitosa dei Moretti di Foggia. Stando sempre a indiscrezioni, i Carabinieri avrebbero anche accertato collegamenti e interessi della criminalità organizzata foggiana, la cosiddetta «Società», nelle vicende al centro della lotta tra i clan sul Gargano e più precisamente tra i montanari e i mattinatesi. Nella zona di Trinitapoli, dall’inizio dell’anno a oggi ci sono stati due omicidi: l’uccisione il 20 gennaio di Pietro De Rosa e l’omicidio di Cosimo Damiano Carbone avvenuto il 14 aprile.