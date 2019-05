Bari, nel cantiere di Japigia Decaro al suo assessore: resta con me

Una visita esattamente in una cantiere sul cantiere per la riqualificazione della pineta di San Luca, un’area di 15.500 metri quadrati nel quartiere Japigia, fatto dal rieletto sindaco Decaro, con l'assessore uscente, Giuseppe Galasso, e con con il neo eletto presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti. Il progetto, che rientra nel PRiU - Programma di Riqualificazione Urbana, prevede la piantumazione di oltre 100 nuovi alberi e circa 1700 arbusti nella pineta ricca di esemplari, la realizzazione di due campi sportivi polivalenti.

«Avevo promesso qualche giorno fa che avrei effettuato un sopralluogo sul cantiere del parco della pineta di San Luca - ha commentato Antonio Decaro - perché, insieme a quello che riguarda il giardino di via Siponto, entrambi affidati alla stessa azienda, si tratta di due spazi interessati da lavori di riqualificazione che non abbiamo ancora aperto al pubblico. Sono qui per capire le ragioni dei ritardi, nella speranza che gli interventi si completino nel più breve tempo possibile. Per fortuna nell’ultimo periodo le lavorazioni hanno subito un’accelerazione».

Infine, l'invito pubblico a Giuseppe Galasso a continuare a seguirlo anche in questa nuova consigliatura. «Ho chiesto a Giuseppe Galasso di continuare a fare l'assessore ai Lavori pubblici. Cinque anni fa glielo'ho chiesto di persona, ora glielo chiedo davanti a tutti i citadini». Galasso si è riservato una decisione.