Italia in Comune, Abbaticchio fa il pieno: prevale su Pisicchio e i leader nazionali

A spoglio ormai definitivo, la rivelazione pugliese e nazionale alle Europee è Michele Abbaticchio. Il sindaco di Bitonto, vicesegretario nazionale di Italia in Comune, al suo debutto fa incetta di preferenze e porta a casa un risultato straordinario con oltre 27mila preferenze superando l’assessore regionale Alfonso Pisicchio e i leader nazionali Pizzarotti e Della Vedova. A scrutinio ultimato, infatti, l'assessore regionale ottiene poco meno di 21mila preferenza. La lista - che non ha sperato il, quorum a livello nazionale dove ha ottenuto poco più del 3%, in Puglia ha superato il 4% e nella provincia di Bari l'8%. «Sicuramente - sottolinea Tommas Depalma, sindaco di Giovinazzo e presidente provinciale di Italia in Comune - la rete civica che si è creata è un dato molto positivo dal quale ripartire in vista delle prossime sfide».