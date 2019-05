Salvini alla Gazzetta: «Un leghista candidato alla presidenza della Regione»

BARI - La giornata si è aperta a Lecce con la firma del Protocollo di Sicurezza e si è chiusa con il comizio di Bari, epilogato dell’esibizione del crocifisso. Nel mezzo, le tappe di Ostuni e Gioia del Colle, tra selfie con i fan e contestazioni. E poi un auspicio per il 2020: un candidato leghista alla conquista della Regione Puglia. È questa la fotografia della lunga giornata del vicepremier Matteo Salvini, ieri e oggi (con tappa a Putignano) in Puglia per la campagna elettorale. Leggi il resto dell'articolo sulla nostra digital edition