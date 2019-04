Calcio Bari, 7mila biglietti venduti per festa promozione al San Nicola

BARI - Sono finora settemila i biglietti venduti per la festa promozione del Bari: per la sfida contro il Rotonda al San Nicola, con fischio d’inizio alle 15, il club ha lanciato una «giornata biancorossa», con prezzi popolari. La previsione del club è che si sfiorino le ventimila presenze sugli spalti (gli abbonati sono 7680).

Al termine della gara la squadra riceverà il trofeo per aver vinto il campionato, consegnato da Luigi Barberio, dirigente della Lega nazionale dilettanti. Non sarà in campo il capitano Brienza: il fantasista è bloccato da un problema al gemello mediale e anche oggi ha svolto lavoro differenziato.