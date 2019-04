Dal Giappone a Molfetta per ripulire la città «di corsa»: l'idea di Take

MOLFETTA - Insieme per liberare la città dai rifiuti. Questa volta però... di corsa. Dopo il successo riscosso a Capodanno, torna a Molfetta Takehito Nagao, più conosciuto con il nome di «Take», il giapponese già impegnato nella pulizia del centro di Napoli dalle cicche di sigarette.

La sua iniziativa a favore dell’ambiente e del decoro delle città è stata replicata oggi, a partire dalle 10, con una camminata veloce di 4 chilometri nella quale i partecipanti si sono impegnati a raccogliere i rifiuti dalla strada. Il primo plogging cittadino è promosso dalla Rete Città sane, sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della sanità. Partenza alle 9, nella piazzetta antistante la vecchia chiesa della Madonna della Rosa. Subito dopo la registrazione, gratuita, con la distribuzione delle pettorine, dei guanti, dei sacchetti e del vademecum.



«L'evento - dice l'assessore Ottavio Balducci - si è tenuto in contemporanea ad altre 70 città italiane. Duplice la finalità. Da una parte il cittadino migliora la salute facendo attività fisica, dall'altra raccogliendo i rifiuti si migliora la salute della città. Ringrazio l'associazione sportiva Free Runners per la collaborazione».