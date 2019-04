Nocerina - Bari, vietata la trasferta ai tifosi biancorossi

BARI - Il Bari non avrà i propri tifosi nel settore ospiti nella trasferta contro la Nocerina: il prefetto della provincia di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per tutti i residenti nelle Regione Puglia per la gara in programma domenica 7 aprile allo stadio P. Novi di Angri.

«La decisione - è scritto nella nota diffusa dal Bari - è arrivata a seguito della determina dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive n.14/2019 che ha indicato la gara ad alto profilo di rischio a causa della rivalità fra le due tifoserie e della determina del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n.12/2019 che ha rilevato nelle caratteristiche strutturali dell’impianto di Angri un ulteriore fattore di rischio».