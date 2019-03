Scontri dopo Fasano-Altamura: denunce e Daspo per 11 ultras

I carabinieri di Fasano hanno disposto il DASPO e denunciato 11 persone, tutte maggiorenni, per resistenza a pubblico ufficiale, travisamento del volto in occasione di manifestazioni sportive, possesso e lancio di materiale pericoloso, nonché indebito superamento di una recinzione dell’impianto sportivo durante le manifestazioni. Si tratta di ultras delle tifoserie del Fasano e dell’Altamura, ritenuti responsabili degli scontri avvenuti il 12 dicembre 2018, al termine della partita di calcio “U.S. Città di Fasano – Team Altamura”, gara del Campionato di calcio di serie D girone H, disputatasi nello stadio comunale “Vito Curlo” di Fasano.

Tra i fasanesi, due persone particolarmente violente hanno avuto il Daspo per 3 e 2 anni, gli altri 5 (i fasanesi sono in tutto 7) lo avranno per un anno, così come i 4 altamurani. Al termine della partita ci fu una violenta rissa che ferì 3 carabinieri e danneggiò il pullman che gli altamurani avevano utilizzato per raggiungere lo stadio.