Tap, macchie di olio in mare: Arpa e Guardia costiera fanno analisi acque

«Dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e dai comitati sulla presenza di macchie oleose e schiumose di fronte alla scogliera di San Foca di Melendugno, dove lavora per Tap la nave Ademhar St. Venant, il Ministero dell’Ambiente ha attivato subito il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto». Lo rende noto il dicastero aggiungendo in una nota che «stamattina il personale della Guardia Costiera, insieme a quello dell’ARPA, è uscito in mare con una piccola unità da pesca e ha effettuato tre campionamenti a diverse distanze dalla costa oltre a un quarto campionamento a terra. I risultati dei campionamenti si conosceranno nei prossimi giorni».

«Ringrazio la Guardia Costiera per essere prontamente intervenuta, al momento è stata segnalata solo una lieve iridescenza da idrocarburi. Questo non vuol dire che l’azione di controllo si fermi qui, abbiamo chiesto di pianificare un pattugliamento continuo per l’intera giornata odierna» spiega il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

«I cittadini sono delle sentinelle preziose sul territorio e questo governo, questo ministero, conta su di loro per avere tanti occhi sulle emergenze che interessano l’ambiente nel nostro Paese», ha concluso il ministro.