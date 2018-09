Vaccini, Anci Puglia: «Su obbligo ha prevalso il buon senso»

Il presidente dell’Anci Puglia, Domenico Vitto, esprime soddisfazione per la soppressione dell’emendamento al decreto Milleproroghe, che rinviava l'obbligo vaccinale per i bambini iscritti a scuole materne e asili. «Provvedimento opportuno e razionale» commenta in una nota Vitto secondo il quale «evidentemente prevale il buon senso e la sensibilità istituzionale dei parlamentari su questo tema fondamentale per famiglie, scuola e per la salvaguardia del diritto alla salute».

«Accolti gli appelli dalle varie associazioni interessate, come ha sottolineato anche il Capo dello Stato - conclude - bisogna continuare a confidare nella scienza, nelle sue affermazioni e nei risultati. Importante, quindi, mantenere e sostenere l’obbligo vaccinale disposto dalla legge Lorenzin».