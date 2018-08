Oltre ai problemi legati alla quotidianeità, in cui abbondano disagi e disservizi tra cui ritardi o assenza di informazioni, un'altra tegola si è abbattuta sugli utenti che utilizzano i treni della Sud Est. La linea ferroviaria tra Putignano e Noci è infatti interrotta a causa di un allagamento che rende impraticabile la strada ferrata: da qui la necessità di provvedere con autobus sostituivi, quegli stessi finiti al centro di polemiche in questi giorni per la mancanza di puntualità o per carenza di mezzi. In questo caso, sembra che il problema non potrà essere risolto prima di lunedì.