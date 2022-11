SAN SEVERO (Foggia) - Troppi episodi criminali nell'ultimo periodo, e così i carabinieri uniscono le forze con gli agenti della polizia municipale.

Oltre 20 fra militari e vigili urbani sono stati impiegati durante il weekend appena trascorso. In particolare, nel cuore del centro cittadino sono stati eseguiti numerosi posti di controllo e perquisizioni personali. Controllati anche esercizi commerciali per l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa e il rispetto delle norme comunali in materia di emissioni sonore.

L’attività ha consentito il controllo di 65 veicoli e 90 persone e di 3 esercizi commerciali, elevate anche 10 sanzioni per il mancato rispetto delle norme imposte dal codice della strada e segnalati in prefettura 6 giovani sanseveresi quali assuntori di sostanza stupefacente. Durante le ore notturne, eseguiti anche alcol test così da scongiurare ulteriori pericoli alla circolazione stradale.