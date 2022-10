STORNARELLA (Foggia) - Allontanato dalla movida un presunto spacciatore. I carabinieri di Stornarella, per il tramite della Compagnia Carabinieri di Cerignola che ha inoltrato la richiesta al questore di Foggia, hanno ottenuto un Daspo urbano nei confronti di un 30enne del posto, già conosciuto per spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto in aree come piazza Risorgimento del comune di Stornarella.

Il giovane per due anni non potrà entrare nei bar e negli altri locali pubblici di intrattenimento di Largo Risorgimento, Corso Vittorio Emanuele III, via Lamarmora fino a Piazza Duomo del Comune di Stornarella ed anche di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

«Lo spirito di tale provvedimento - viene spiegato - è quello di tutelare i luoghi della cosiddetta “movida”, evitando così che il soggetto possa reiterare nuovamente condotte che possano mettere in pericolo, in modo concreto e attuale, la vita sociale dei posti di ritrovo giovanile del centro cittadino».

La violazione del provvedimento comporta una sanzione amministrativa compresa tra i 10.000 e i 40.000 euro, nonché la sospensione della patente di guida dai 6 mesi ad un anno.