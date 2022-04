FOGGIA - La Giunta regionale pugliese ha stanziato 450mila euro per l’istituzione di un servizio di collegamento marittimo diretto Manfredonia-Isole Tremiti. Si tratta di un servizio stagionale, istituito al momento in via sperimentale, che avrà le caratteristiche e le tariffe di un servizio di trasporto pubblico locale e che verrà gestito dalla Provincia di Foggia, la quale dovrà provvedere all’affidamento a seguito di una procedura a evidenza pubblica.

Il servizio dovrà svolgersi con collegamento diretto veloce e frequenza di almeno tre coppie di corse settimanali. La decisione è stata presa dando seguito a un emendamento votato all’unanimità dal Consiglio regionale in linea con quanto previsto dal Piano regionale dei Trasporti.