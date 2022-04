FOGGIA - Un video, diventato virale su TikTok, immortala un poliziotto che sferra un calcio in faccia ad un 23enne immobilizzato per terra da un altro agente che lo aveva fermato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento. L’episodio è del 2 aprile ed è avvenuto a Foggia. Le immagini sono state trasmesse ieri da «Chi l’ha visto?». La Questura di Foggia in una nota che «dell’episodio è stata immediatamente informata l’autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali» e che «nei confronti del poliziotto è stata avviata l’azione disciplinare e che lo stesso è stato destinato ad altra sede».