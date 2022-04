Torna la neve in Puglia, imbiancati i Monti della Daunia e brusco calo della colonnina di mercurio

FAETO - E’ tornata la neve sui Monti Dauni, nel Foggiano: per tutta la notte è caduta su Faeto e la zona boschiva che circonda il paese a oltre 800 metri sul livello del mare. Un manto bianco di pochi centimetri ha ricoperto i tetti delle case e le strade. In mattinata le temperature si stanno lentamente rialzando ma un nuovo brusco calo della colonnina di mercurio è previsto nel corso della notte. In tutta la provincia di Foggia le temperature si mantengono al di sotto della media stagionale.